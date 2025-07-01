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    15:25, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Балхаш меняется: инвестиции в ремонт сетей и дорог решают старые коммунальные проблемы

    Впервые в Балхаше взялись за масштабные работы по модернизации инженерной инфраструктуры. За два года в городе обновлено более 80 километров коммунальных сетей, модернизированы насосные станции, идёт реконструкция старого канализационного коллектора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Балхаш меняется
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Мы существенно снизили износ тепловых и водопроводных сетей, что повысило надёжность снабжения и уменьшило количество аварий, — отметил аким Балхаша Сапар Сатаев.

    Отремонтировано 32 километра теплотрасс, включая восстановление магистральных систем и внутриквартальных сетей. В этом году планируется обновить ещё почти 24 километра, из которых треть уже заменена.

    Обновили также 44 километра водопроводных сетей. Сейчас идёт замена ещё 23 километров, проект планируют завершить в следующем году.

    Балхаш меняется
    Фото: акимат Карагандинской области

    Модернизирована главная насосная станция: заменены трансформаторы, отремонтированы скважины. Это повысило производительность и позволило сократить энергозатраты.

    — В прошлом году при поддержке областного бюджета мы начали реконструкцию канализационного коллектора, и уже обновили более семи километров сетей. Проблема системы водоотведения, которая годами оставалась нерешённой, сдвинулась с мертвой точки. Эта работа будет продолжена, — подчеркнул Сапар Сатаев.

    Балхаш меняется
    Фото: акимат Карагандинской области

    Улучшения коснулись и электроснабжения: только за прошлый год отремонтировано 17 километров линий и девять трансформаторов. В этом году обновлено ещё 12 километров сетей, заменено восемь трансформаторов.

    Там, где уже закончены инженерные работы, приводят в порядок и дороги. Ремонтом охвачено 16 километров на десяти улицах. Начат средний ремонт участка к району Шиляуыз – уже уложен первый слой асфальтобетонного покрытия.

    Балхаш меняется
    Фото: акимат Карагандинской области

    Кроме коммуникаций, в городе приводят в порядок дворы и устанавливают новые остановки. В этом году обновят 11 дворов, отремонтируют крыши и фасады 94 домов. Появятся новые контейнеры для мусора и удобные площадки для сбора отходов.

    Город украшают новые зелёные насаждения — уже высажено 6200 деревьев.

    Все участки подключили к автополиву, подрядчик взял на себя гарантийные обязательства по уходу за насаждениями на три года.

    — Понимаем, что сейчас горожанам и туристам неудобно из-за масштабных работ. Но это необходимо, чтобы решить вопросы с перебоями со снабжением водой и теплом. Просим всех отнестись с пониманием и немного потерпеть, — отметил аким Балхаша Сапар Сатаев.

    Балхаш меняется
    Фото: акимат Карагандинской области

    Чтобы принять больше гостей и сделать поездки удобнее, в городе продолжается реконструкция аэропорта. Он станет просторнее, будут расширены залы прилёта и вылета.

    Исторический облик здания при этом сохраняется. После модернизации пропускная способность аэропорта вырастет более чем на 30%, расширится география полётов.

    Также в городе обновили здание железнодорожного вокзала.

    Балхаш меняется
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    В целом улучшается туристическая инфраструктура. Идёт реконструкция набережной и городского пляжа.

    Кроме того, для обеспечения централизованным водоснабжением в турпосёлках Торангалык и Шубартюбек идёт строительство магистрального водовода Балхаш — Торангалык.

    Ранее в Минтранспорта РК сообщили, что в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будет организовано 10 железнодорожных сообщений.

    Теги:
    Регионы Карагандинская область Балхаш
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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