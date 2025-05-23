Дополнительные поезда запустят до Балхаша летом
Как сообщили в Минтранспорта РК, в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будет организовано 10 железнодорожных сообщений, передает агентство Kazinform.
Поезда будут курсировать из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк).
- № 54/53 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);
- № 254/253 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);
- № 122/121 «Нурлы жол – Семей» (по четным дням).
- № 643/644 «Мойынты – Балхаш» (через день);
- № 605/606 «Караганды – Балхаш» (ежедневно);
- № 6880/6879 «Балхаш – Саяк» (6 раз в неделю);
- № 6877/6878 «Балхаш – Мойынты» (6 раз в неделю);
- № 6894/6893 «Балхаш – Саяк» (2 раза в неделю);
- № 6817/6818 «Балхаш 1 – Балхаш 2» (ежедневно)
Кроме того, с 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд №219/220 «Караганда-Балхаш», состоящий из 4 плацкартных и 2 купейных вагонов.
Автомобильный транспорт:
Проезд к озеру Балхаш осуществляется по маршруту автодороги «Центр – Юг», движение по которой обеспечено по четырёхполосной трассе на всём протяжении.
Из города Астана маршрут включает участок «Астана – Караганда» протяжённостью 217 км и далее продолжается по участку «Караганда – Балхаш» длиной 363 км. Время в пути составляет ориентировочно 5–6 часов.
Проезд также возможен по реконструированной дороге «Мерке – Бурылбайтал» длиной 262 км.
Альтернативный подъезд возможен через село Лепсы: обновлённый участок до Балхаша длиной 27 км, которая в результате реконструкции была расширена с 6 до 7 метров и переведена с V на III техническую категорию и была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года.