РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:28, 23 Май 2025 | GMT +5

    Дополнительные поезда запустят до Балхаша летом

    Как сообщили в Минтранспорта РК, в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будет организовано 10 железнодорожных сообщений, передает агентство Kazinform.

    Дополнительные поезда запустят до Балхаша летом
    Фото: Минтранспорта РК

    Поезда будут курсировать из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк).

    поезд
    Фото: Минтранспорта РК
    1. № 54/53 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);
    2. № 254/253 «Нурлы жол – Достык» (2 раза в неделю);
    3. № 122/121 «Нурлы жол – Семей» (по четным дням).
    4. № 643/644 «Мойынты – Балхаш» (через день);
    5. № 605/606 «Караганды – Балхаш» (ежедневно);
    6. № 6880/6879 «Балхаш – Саяк» (6 раз в неделю);
    7. № 6877/6878 «Балхаш – Мойынты» (6 раз в неделю);
    8. № 6894/6893 «Балхаш – Саяк» (2 раза в неделю);
    9. № 6817/6818 «Балхаш 1 – Балхаш 2» (ежедневно)

    Кроме того, с 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд №219/220 «Караганда-Балхаш», состоящий из 4 плацкартных и 2 купейных вагонов.

    Автомобильный транспорт:

    Проезд к озеру Балхаш осуществляется по маршруту автодороги «Центр – Юг», движение по которой обеспечено по четырёхполосной трассе на всём протяжении.

    трассы, дороги
    Фото: Минтранспорта РК

    Из города Астана маршрут включает участок «Астана – Караганда» протяжённостью 217 км и далее продолжается по участку «Караганда – Балхаш» длиной 363 км. Время в пути составляет ориентировочно 5–6 часов.

    Проезд также возможен по реконструированной дороге «Мерке – Бурылбайтал» длиной 262 км.

    Альтернативный подъезд возможен через село Лепсы: обновлённый участок до Балхаша длиной 27 км, которая в результате реконструкции была расширена с 6 до 7 метров и переведена с V на III техническую категорию и была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года.

    Теги:
    Поезда Балхаш Отдых
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают