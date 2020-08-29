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Балет под открытым небом покажут в прямом эфире в День Конституции

29 Августа 2020 17:33
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Балет под открытым небом покажут в прямом эфире в День Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Балет» поздравит казахстанцев с Днем Конституции в прямом эфире. Артисты столичного театра выступят с праздничной программой под открытым небом. Зрителям представят визитную карточку театра - национальный дивертисмент «Наследие Великой степи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

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Прямой эфир пройдет 30 августа в 16:00 на официальных страницах театра в Youtube и Instagram. В программе праздничного концерта – красочные хореографические миниатюры, поставленные на музыку народных исполнителей, что повествуют о традициях и истории казахского народа, а также яркие фрагменты из национального балета.


Большинство номеров программы, как «Асем Коныр», «Арулар Шеруи», «Ак Кыз», «Нуршашу» и многое другое поставлены заслуженным деятелем Казахстана, хореографом театра «Астана Балет» Айгуль Тати. Она создает глубоко национальный казахский танец, сочетая как этнографические элементы, так и современные балетмейстерские решения.

«В этом году мы отмечаем 25-летие с момента принятия действующей Конституции Республики Казахстан. Это важный день для всех жителей нашей страны и в честь этого мы подготовили программу, которая вобрала в себя всю красоту и нежность, силу и мужественность, отвагу и патриотизм, что присущ нашему народу, всем казахстанцам. В этот праздничный день мы желаем всем нашим соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - поделилась хореограф Айгуль Тати.

Театр «Астана Балет» не раз выступал с этой программой на сцене лучших театров во всем мире: Италия, США, Великобритания, Франция и многих других. Эстетика, зрелищность, богатство костюмов, смысловая глубина хореографических произведений навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

Ранее сообщалось, что 2 сентября «Астана Балет» представит онлайн-трансляцию концертной программы «Выступление в Ботаническом саду».


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#Нур-Султан   #Культура   #Конституция  
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