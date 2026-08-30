Аида Балаева призвала журналистов соблюдать профессиональную этику

И.о. заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аида Балаева разъяснила порядок предоставления жилья работникам медиасферы на фоне обсуждений жилищных вопросов ряда депутатов Курултая, передает агентство Kazinform.

И.о. заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аида Балаева прокомментировала вопросы предоставления жилья работникам медиасферы и призвала журналистов соблюдать профессиональную этику. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в последние дни наблюдаются «различные инсинуации и некорректные высказывания, переходящие в буллинг» в отношении ряда депутатов Курултая, в том числе по жилищным вопросам.

Балаева пояснила, что Глава государства на системной основе решает жилищные вопросы работников культуры и медиасферы.

— В первые годы квартиры журналистам предоставлялись согласно сформированным редакциями спискам. В последующие годы и по настоящее время квартиры выдаются в соответствии с правилами предоставления жилья и только тем работникам сферы, у которых нет в собственности недвижимости, — написала А.Балаева.

Она также отметила, что во избежание недопониманий представители государственных органов и депутаты Курултая должны по возможности давать необходимые разъяснения на интересующие СМИ вопросы.

Вместе с тем Балаева напомнила о необходимости соблюдения журналистами профессиональной этики.

— Преследование, переход на личности, манипулирование, провоцирование ради красных заголовков не красит профессионального журналиста, — подчеркнула и.о. главы МКИ.

Аида Балаева указала, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 26 Закона РК «О масс-медиа» соблюдение норм профессиональной этики является обязанностью журналиста.

В завершение она призвала журналистов соблюдать не только правила аккредитации и регламент мероприятий, но и профессиональную этику.

Напомним, в этом году в честь профессионального праздника работникам СМИ вручили 66 квартир, включая жилье для региональных журналистов.