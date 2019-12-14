Бал молодых офицеров прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся традиционный бал молодых офицеров. В этом году на него были приглашены 19 пар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это сотрудники и сотрудницы департамента полиции Карагандинской области, департамента Комитета национальной безопасности РК по Карагандинской области, департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, областной прокуратуры, Карагандинской академии МВД РК, региональных командований «Астана» и «Орталық» Национальной гвардии РК.





Бал молодых офицеров был посвящён Дню независимости и прошел в этом году в 13-ый раз.

Участники готовились к торжеству три недели, занимаясь с профессиональными хореографами.









По словам организаторов, такие мероприятия способствуют формированию казахстанского патриотизма, помогают повысить престиж военных специальностей среди молодых людей и мотивируют участников к саморазвитию.





На торжественной церемонии офицерам были вручены дипломы и памятные подарки.

Организаторами бала выступили управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области, областной Молодежный ресурсный центр и молодежное крыло «Жас Отан».















