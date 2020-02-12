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Бакытжану Сагинтаеву представили проекты современных ЖК в Алматы

12 Февраля 2020 13:42
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Бакытжану Сагинтаеву представили проекты современных ЖК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел ряд двусторонних встреч, на которых были рассмотрены вопросы развития городской инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С директором по Турции и Евразии компании Meridiam Омри Гейнсбургом аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил перспективы сотрудничества по реализации инвестиционных проектов в сфере общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры, строительства объектов социального назначения.

Компания Meridiam является глобальной инвестиционной управляющей компанией, специализирующейся на разработке, финансировании и долгосрочном управлении устойчивыми объектами инфраструктуры.
О строительстве жилых объектов шла речь на встрече с председателем совета директоров группы компаний Ahsel Holding Ахметом Хамди Аяном. Бакытжану Сагинтаеву были представлены проекты по строительству современных жилых комплексов, включающих в том числе всю необходимую социальную инфраструктуру.
Компании, входящие в холдинг, построили ряд крупных объектов в Казахстане, в том числе в Алматы отель «Интерконтиненталь Анкара», жилые комплексы «Эдельвейс» и ЖК «Аккент».



Фото: almaty.gov.kz


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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