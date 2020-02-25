Бакытжан Сагинтаев с экспертами и активистами обсудил архитектуру Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел круглый стол с участием акима города Бакытжана Сагинтаева, известных и начинающих архитекторов, общественных активистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития города, решение которых требует комплексного подхода.

«Сегодня мы работаем над корректировкой генплана Алматы. Он будет содержать все основные компоненты гармоничного эволюционного роста мегаполиса, основанного на принципе полицентричности. Здесь нам не обойтись без профессионалов своего дела, отдавших многие годы архитектуре», - написал аким мегаполиса в Instagram.

Градоначальник добавил, что сейчас разрабатываются проекты 30 общественных пространств. Они должны стать местами притяжения не только благодаря своему функционалу, но и эстетической наполненности.

«В целом мы намерены придать импульс развитию архитектурного мастерства, что учтено в Стратегии «Алматы-2050». А комитет креативных индустрий при Деловом совете может стать действенной диалоговой площадкой, где можно открыто обсуждать и обмениваться мнениями по текущим или перспективным вопросам развития города», - отметил Б. Сагинтаев.