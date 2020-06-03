Бакытжан Сагинтаев проверил, как решаются проблемы жителей Алатауского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил, как решаются проблемы, озвученные жителями Алатауского района на прошлогодних отчетных встречах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы касались отсутствия дорог, тротуаров, арыков, освещения, коммунальных сетей. Также аким ознакомился с ходом реализации проектов по улучшению инфраструктуры района.

Аким Алматы ознакомился с ходом строительства канализационной насосной станции в микрорайоне Улжан. Кроме того, осмотрел ход ремонта дороги по улице Жалайыра в микрорайоне Улжан. Дорога будет расширена, проложат тротуары и арычную сеть, а возле школы и детсада будут установлены искусственные неровности для снижения скоростного режима. Аким города поручил заместителям и руководителям соответствующих управлений проконтролировать качество проводимых работ.

«Качество жизни в любом микрорайоне города должно быть одинаково на хорошем уровне. Эту задачу мы решаем в соответствии с озвученным Главой государства принципом «Город без окраин» в рамках комплексного плана «Новый Алматы», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

В Алатауском районе ведется работа по улучшению инфраструктуры. Строятся сети водоснабжения и канализации в шести микрорайонах: Шапагат, Карасу, Алгабас, Ожет, Самгау, Акбулак. Общая протяженность - 205,4 км, из которых 111,41 км сетей водоснабжения, 93,99 км - водоотведения.

В минувшем году было начато строительство новых дорог в 13 микрорайонах. В четырех из них - «Карасу», «Акбулак», «Кок Кайнар», «Саялы-2» - дороги протяженностью 32,7 км сданы в эксплуатацию. В текущем году будет завершено строительство дорог в оставшихся семи микрорайонах - «Улжан-2», «Алгабас-АЗТМ», «Томирис», «Улжан-1», «Шанырак-2», «Шанырак-1», «Дархан-Байбесик», «Айгерим-1», «Айгерим-2» общей протяженностью 84 км. Кроме того, ведется средний ремонт 67,4 км дорог в восьми микрорайонах: «Шанырак-2»,«АЗТМ-Алгабас», «Томирис», «Боралдай», «Улжан-1», «Улжан-2», «Кок-Кайнар», «Карасу», «Ужет».

Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку ЖК «Алатау Сити», где строится доступное жилье среднего класса, реализуемое, в том числе по программе ипотечного кредитования. Коммуникации были подведены городом в рамках программы «Нұрлы жер». В свою очередь, застройщик в рамках ГЧП построит здесь детский сад на 350 мест. Таким образом, решается поручение акима о создании социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

По Дорожной карте занятости в Алатауском районе будет проведен ремонт трех зеленых зон, трех скверов и шести пешеходных зон. Кроме того, будут отремонтированы фасады многоквартирных жилых домов, также приведут в порядок 23 двора и 18 детских садов. На всех объектах будет создано 2 070 рабочих мест.

В ходе объезда аким города проверил качество выполняемых работ и применяемых материалов при реконструкции общественных пространств. В частности, Зеленой зоны по проспекту Рыскулова от улице Момышулы до улице Онгарсыновой, территории по улице вдоль БАКа от улицы Момышулы до улицы Северное кольцо. Ведется реконструкция сквера, расположенного вдоль БАКа и площади перед театром традиционного искусства «Алатау». В микрорайоне «Карасу» идет строительство новой рекреационной зоны, предусматривающее благоустройство набережной расположенного рядом озера. Эти общественные места станут новыми точками притяжения, благодаря зеленым зонам, игровым и спортивным площадкам.

«Реализация этих проектов улучшит жизнь в районе, сделает среду комфортнее и удобнее для работы, учебы и отдыха. Будут созданы новые точки притяжения», - отметил Бакытжан Сагинтаев, поручив максимально озеленять свободные территории, высаживать устойчивые породы деревьев, так как район по числу зеленых насаждений занимает последнее место в городе.

В ходе рабочего объезда аким посетил также завод «Маслодел», где ознакомился с производственным циклом и организацией рабочего процесса в соответствии с новыми санитарными правилами.

Кроме того, аким города посетил строительную площадку новой мечети, возводимую на средства меценатов, а также ознакомился с проектом создания культурного центра нового поколения «Almaty Creative Hub».