Бакытжан Сагинтаев призвал женщин заниматься бизнесом в новом Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе второго форума женского предпринимательства «Woman in business» призвал всех заниматься бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в совете директоров АО «Социально-предпринимательские корпорации (СПК) «Алматы» присутствуют ведущие бизнесмены города. Полностью введен бизнес процесс.

«Мы не можем не двигать малый и средний бизнес, поэтому в рамках СПК образовали в прошлом году финансовые организации, выделили деньги. Только наши возможности в этом году составят 30 млрд тенге против одного миллиарда 2019 года. Мы будем поддерживать своих предпринимателей малого и среднего бизнеса, делаем процентную ставку от 2 до 7%. Если вы пойдете в нашу новую Алматы, мы так называем нижнюю часть, вы получите под 2%, если в центре будете работать - под 7%. Для того, чтобы жители новой Алматы чувствовали себя настоящими алматинцами, они должны получать те услуги, которые получают и в центре», - сказал Б. Сагинтаев.

Кроме того, он отметил, что была запущена программа «Іскер ана» в рамках «Бақытты отбасы».

«В каждом районе есть женщины, которые активно занимаются каким-либо бизнесом, но в то же время они хотят помочь другим. Вот мы запустили программу «Іскер ана», даем гранты, помогаем оборудованием, в бизнес привлекаем, и уже более 1000 мам получили поддержку. Мы их обучаем, даем им юридические консультации, психологическую поддержку», - добавил аким.

В свою очередь, председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстан» Ляззат Ибрагимова призвала женщин заниматься бизнесом в сфере строительства и промышленности, поскольку все инструменты господдержки направлены в эти сферы. По ее словам, в Казахстане на сегодня женщины больше заняты в сфере образования, медицины, финансов.

«Очень важно, чтобы они были и в этих сферах, и в сфере строительства. Очень важно, чтобы женщины были не только владельцами бизнеса, но и собственного жилья. Я считаю, что главное в жизни у женщины должны быть три вещи: образование, собственное жилье и сбережение. Тогда женщины никогда не допустят ни бытового насилия, никаких-то других социальных проблем», - заявила она.