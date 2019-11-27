Бакытжан Сагинтаев призвал инвесторов развивать экономику Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие отрасли экономики будут развиваться в ближайшие годы наиболее динамично в Алматы, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, Алматы как глобальный деловой центр, значимый транспортно-логистический и туристский хаб на Новом Шелковом пути.

«Для этого будем развивать сферы, требующие знаний и высокой квалификации, услуги которых востребованы на региональном и международном рынках. В первую очередь - это финансы и страхование, информационно-коммуникационные технологии, логистика и дистрибуция. В этих сферах Алматы имеет устойчивые традиции, первоклассную кадровую школу, высокую репутацию и перспективы роста. В дальнейшем мы будем увеличивать долю этих секторов в структуре экономики и занятости», - сказал аким.

По словам акима, привлекательным для инвестиций является строительный комплекс Алматы - сферы жилой недвижимости, медицинской и образовательной инфраструктуры, дорожного строительства и коммунального хозяйства, объекты досуга и развлечений.

«Объем ввода жилья ежегодно растет и составляет более 2 млн кв.м. С учетом роста населения, растет потребность в качественном и доступном жилье. Поэтому акимат будет стимулировать инвестиции в жилую сферу предлагая льготную ставку по ипотеке, и подводя инженерную инфраструктуру. Важным инструментом является договор ГЧП. Здесь также большой потенциал роста инвестиций под гарантированные бюджетом платежи. Для производства строительных материалов и оборудования предлагается использовать потенциал Индустриальной зоны Алматы», - добавил Б. Сагинтаев.

Глава мегаполиса отметил, что важным драйвером экономического роста Алматы является социальная экономика.

«Прежде всего, речь идет о сферах образования и здравоохранения. Сюда будут направлены существенные вложения. Так, для обеспечения высокого качества жизни населения только в ближайшие 5 лет потребуется строительство не менее 19 школ и 16 пристроек, 400 детских садов, 30 медицинских учреждений. Рассчитываю на взаимовыгодное участие бизнеса. Развитию частных детских садов, школ и клиник всячески будем способствовать», - подчеркнул аким.

Он также заявил, что Алматы будет развиваться как «умный» город, применяющий лучшие мировые смарт-практики в планировании и застройке, обеспечении жильем и коммунальными услугами, сферах безопасности, транспорта, образования, здоровья населения, управлении городом совместно с горожанами.

«Алматы обладает значительным научно-техническим потенциалом. Здесь расположены 35% организаций страны, осуществляющих НИОКР. Заняты 42% от всех работников страны, выполняющих НИОКР. Приглашаю инвесторов участвовать в ускоренном формировании эффективной инновационной экосистемы города для последующего выхода на международный рынок высоких технологий.

Наша стратегия состоит в том, чтобы развивать Алматы как культурный креативный город – центр инноваций и новых индустрий «экономики знаний», притягивающий к себе инвестиции и таланты со всего мира. Поэтому хочу особо сказать про креативную экономику. Это наиболее перспективная отрасль для инвестиций», - сказал Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев добавил, что самым креативным городом Центральной Азии сегодня без преувеличения можно назвать Алматы. 45% креативного сектора страны сосредоточено именно в этом городе.

«Алматы – город яркой студенческой молодежи, развитой науки со сформированной IT- и креативной инфраструктурой. В нашем городе сосредоточены лучшие в стране творческие кадры, которые ежегодно готовят национальные вузы. Мы планируем начать проект строительства Парка Креативных индустрий. Этот парк будет развивать новейшие разработки в таких отраслях как материаловедение, сохранения и транспортировки энергии и физики высоких энергий, опто- и микроэлектроники, биотехнологий, медицины, наук о земле и др. Реализация данного проекта усилит конкурентные позиции Алматы, даст доступ бизнесу к самым передовым разработкам и хайтек-рынкам», - заключил он.