Бакытжан Сагинтаев призвал алматинцев соблюдать правила самоизоляции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» призвал горожан, находящихся на амбулаторном лечении с КВИ, не нарушать правила самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима города, такое поведение недопустимо, так как ставит под угрозу общественное здоровье. Человек может болеть бессимптомно, при этом не знать об этом, и являться разносчиком вируса. Аким подчеркнул, что всем горожанам необходимо строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2 306 пациентов, из которых 291 бессимптомный, 1 970 с легкой и 45 со средней степенью тяжести.

Как сообщалось, с 9 апреля по 1 июля текущего года по результатам сканирования по QR-коду с помощью мобильного приложения Ashyq «красный» статус подтвержден у 1 449 жителей. Еще у 370 жителей выявлен «желтый» статус.

При этом, по данным ДСЭК Алматы, с 28 июня по 1 июля в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту Ashyq, подтвержден «красный» статус у 28 жителей, «желтый» - у 9. Как выяснилось, они пытались пройти в фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, кафе и рестораны.

В городе участников проекта Ashyq - 2 331. К слову, на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения правил участия в проекте. Так, в ходе рейдов с 1 мая текущего года мониторинговыми группами выявлены нарушения ограничительных карантинных требований на 125 субъектах предпринимательства, работающих по проекту Ashyq.

За истекшую неделю заболеваемость КВИ возросла в 1,7 раза, за последние сутки зарегистрировано 299 случаев КВИ, суточный прирост составил 0,3%.

По состоянию на 7 июля всего в городе зарегистрировано 76 407 случаев коронавирусной инфекции, из них 59 660 случаев с симптомами и 16 747 – без симптомов, 2 013 случаев неуточненной пневмонии. За 6 июля зарегистрировано 299 случаев коронавирусной инфекции, из них 259 случаев с симптомами и 40 – без симптомов.

Суточный прирост – 0,3%. Репродуктивное число – 1 353.