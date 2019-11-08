Бакытжан Сагинтаев поздравил с вековым юбилеем коллектив газеты «Егемен Қазақстан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил с вековым юбилеем коллектив газеты «Егемен Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие состоялось в Национальной библиотеке Республики Казахстан, где была представлена экспозиция развития газеты, начиная с 1919 года.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что история «Егемен Қазақстан» берет начало с первого номера газеты «Ұшқын».

«Сегодня свет увидел экземпляр под номером 29 696. В каждом из номеров отражен непростой путь становления независимой Республики Казахстан. В свое время газету возглавляли великие сыны Казахстана, такие как Смагул Садвакасов, Жусипбек Аймауытов, Бейимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Мухтар Ауэзов, Турар Рыскулов, Ораз Джандосов, Габит Мусрепов, Касым Шарипов, Сапар Байжанов, Балгабек Кыдырбекулы, Шерхан Муртаза, Абиш Кекильбаев. Они оставили свой неповторимый почерк, но объединяло их одно - любовь к Отечеству и уважение к читателю», — подчеркнул аким Алматы.

Аким города вручил нагрудный знак за вклад в развитие Алматы «Енбегі үшін» поэта, одного из главных редакторов газеты Нурлана Оразалина и Дархана Кыдырали, ныне возглавляющего «Егемен Қазақстан». Ряд ветеранов и журналистов газеты отмечены почетными грамотами акима Алматы.













В этот же день в торжественной обстановке состоялось открытие мемориальной доски газеты «Егемен Қазақстан» на здании, где располагалась редакция газеты с 1987 по 1999 годы, на пересечении улиц Гоголя и Зенкова.









В открытии памятной доски принял участие заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, который отметил особую роль Алматы в вековой истории издания.

«В 1929 году коллектив газеты переехал из Кызылорды в наш город. Поэтому открытие мемориальной доски в Алматы – это историческая закономерность и наш гражданский долг», — сказал Ержан Бабакумаров.

Также в мероприятии приняли участие заслуженный работник культуры Республики Казахстан, журналист-ветеран Сарбас Актаев, ветеран казахской прессы Жакып Мамадияр, представители писательской интеллигенции и журналистского сообщества.





Ранее в рамках празднования 100-летия газеты «Егемен Қазақстан» в Алматы состоялся ряд торжественных мероприятий, в том числе открытие улицы имени писателя Абиша Кекильбаева, а также установление мемориальной доски на доме, где жил писатель Шерхан Муртаза.