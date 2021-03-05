Бакытжан Сагинтаев посетил строительные площадки селезащитных плотин

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил строительные площадки селезащитных плотин, осмотрел ход благоустройства русел рек и строительства инженерных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса рассказал о ходе реконструкции и благоустройства набережных рек Есентай, Тиксай, Жарбулак.

«В порядок приводятся русла рек, включая гидротехнические сооружения. С помощью габионов укрепляются берега, вместо неухоженных участков набережных создаются новые общественные пространства с пешеходными дорожками. Обратил внимание на необходимость использования удобных для ходьбы покрытий, а также натуральных материалов для скамеек», — написал Бакытжан Сагинтаев.

Также аким мегаполиса осмотрел строительные площадки плотин в бассейнах рек Улкен Алматы и Аксай. Их назначение – защита города от селей. В бассейнах этих рек, в горах находятся по три моренных озера, которые могут нести угрозу.

«На время строительства возможны ограничения движения. Поручил управлению зеленой экономики вместе с общественностью контролировать процесс в части вынужденного сноса зеленых насаждений и компенсационных посадок», — подчеркнул аким.

В Наурызбайском районе аким города ознакомился с ходом реконструкции моста через р. Каргалы по улице Тажиева в мкр Карагайлы и строительства инженерных сетей в мкр Акжар и Тастыбулак.

«Встретился с жителями, объяснил, что ситуация берется на личный контроль. Дороги будут восстановлены после полного завершения проекта. Особое внимание будет уделено качеству проведенных работ по укладке сетей водоснабжения и водоотведения. Будем постоянно информировать жителей», — отметил Бакытжан Сагинтаев.