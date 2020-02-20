Бакытжан Сагинтаев посетил соцобъекты, на работу которых пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил Центр социальных услуг и детскую инфекционную больницу, на работу которых пожаловались горожане во время отчетной встречи. Об этом аким города написал в своем аккаунте в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центре оказания специальных социальных услуг №3, рассчитанном на 350 мест, проживают пожилые люди, в том числе с инвалидностью, нуждающиеся в заботе. На отчетной встрече акима было озвучено обращение с просьбой проверить работу персонала и качество медицинских услуг.

По поручению градоначальника специально созданная комиссия проверит все обстоятельства и изложенные в обращении доводы, чтобы дать объективную оценку. Провести эту работу поручено заместителю акима города С. Туякбаеву.

По другой жалобе Б. Сагинтаев посетил детскую городскую клиническую инфекционную больницу, где ознакомился с перечнем оказываемых медицинских услуг, оснащенностью оборудованием и квалификацией медперсонала.

Ежедневно в детскую инфекционную больницу привозят порядка 300 детей со всего города и населенных пунктов Алматинской области, около 80 из них оставляют для лечения в стационаре.

«Нагрузка на единственную специализированную больницу в городе, открытую 40 лет назад и рассчитанную на 360 коек, возрастает. Поэтому изучаем вопрос целесообразности возведения пристройки на 70 мест или строительства современной детской инфекционной больницы на 500 мест», — написал аким Алматы.

При этом он отметил, что представители старшего поколения и дети больше всего нуждаются в заботе и требуют повышенного внимания.