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Бакытжан Сагинтаев попросил Премьер-Министра вернуть Кок-Жайлау в Иле-Алатауский нацпарк

3 Июня 2020 18:07
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Бакытжан Сагинтаев попросил Премьер-Министра вернуть Кок-Жайлау в Иле-Алатауский нацпарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил Премьер-Министра вернуть Кок-Жайлау в Нацпарк, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Б. Сагинтаев в своем аккаунте в Twitter написал, что прислушивается к мнению экологов, озабоченных судьбой урочища Кок-Жайлау. И, чтобы поставить точку в этом вопросе, написал письмо Премьер-Министру страны Аскару Мамину.

«Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя Премьер-Министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка», - написал Бакытжан Сагинтаев.

Как известно, в октябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего совещания по вопросам развития Алматы поручил прекратить реализацию проекта по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау.


фото:gorny-club.kz

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Ключевые слова: Правительство РК, Алматы, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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