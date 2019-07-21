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Бакытжан Сагинтаев - о ледовом шоу: Как будто Денис вместе с нами
21 Июля 2019 01:15 300
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поделился впечатлениями о шоу в память о Денисе Тене, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».«Сегодня в Almaty arena посетил ледовое шоу «Друзья Дениса». Весь зал на одной волне. Чувство искреннее, светлое, как будто Денис вместе с нами. Алматы чтит и помнит. Денис Тен в нашей памяти навсегда», - написал в Instagram Бакытжан Сагинтаев. Отметим, в Алматы состоялось ледовое шоу, посвященное памяти именитого казахстанского спортсмена Дениса Тена «Друзья Дениса», в котором приняли участие звезды фигурного катания.
19 июля исполнился год с момента гибели Дениса Тена.
Денис Тен – казахстанский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, чемпион чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.
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