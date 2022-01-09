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    16:45, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Бакытжан Сагинтаев навестил пострадавших при массовых беспорядках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил Центральную городскую клиническую больницу, где навестил военнослужащего и полицейского, получивших огнестрельное ранение в местах столкновения с террористами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата, аким поблагодарил их за исполнение долга и защиту города от террористической атаки. Также он выразил слова благодарности государственным служащим акимата, получившим ранения при исполнении своих служебных обязанностей в оперативном городском штабе.

    Фамилии пострадавших не указываются в целях безопасности.

    Ранее в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций сообщили о том, что в Алматы возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков и АЗС.

    С 10 января по городу Алматы будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00 часов.


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Главная Бакытжан Сагинтаев ЧП-2022 Алматы
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