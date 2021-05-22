Бакытжан Сагинтаев: Качество жизни алматинцев не должно страдать из-за безответственности исполнителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел выездное совещание по вопросам развития инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в присоединенных микрорайонах Медеуского и Турксибского районов. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, передает МИА «Казинформ».

«В мкр. Думан ведется подготовка основания для укладки асфальта на 53 улицах протяженностью 27,4 км. Поручил увеличить количество рабочих и техники, сделав акцент на наиболее сложных участках», — написал аким Алматы.

По его словам, в 2020 году на улицах Хантенгри, Казыгурт, Каркаралы, Акмешит, Бурабай, Болашак мкр. Думан общей протяженностью 3,1 км проведен капитальный ремонт дорожного покрытия с обустройством тротуаров и арычных сетей. Также проведено благоустройство конечных разворотных площадок для обеспечения безопасного движения общественного транспорта.

В Турксибском районе в мкр. Нуршашкан на 7 улицах уложен крупнозернистый асфальтобетон, на 18 подготовлено основание, на 8 построены тротуары. В мкр. Альмерек на 9 улицах подготовлено основание. В мкр. Кайрат также на 7 улицах готово основание. Продолжаются работы в мкр. Ужет, где на двух улицах уложен крупнозернистый асфальтобетон, на 6 улицах подготовлено основание.

«На всех участках необходимо активизировать работу. В случае нарушений привлекать подрядчиков к ответственности. Качество жизни алматинцев не должно страдать из-за нерасторопности и безответственности исполнителей», — подчеркнул аким города.

Вместе с тем решается вопрос с обеспечением доступа к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии. В пилотном режиме запустили проект в мкр. Нуршашкан Турксибского района и мкр. Тастыбулак Наурызбайского района. Собрано более 8 тыс. заявок на подключение. Оплата услуг возможна в рассрочку, действуют льготные пакеты для социально уязвимых горожан.