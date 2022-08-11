11 Августа 2022 13:21

Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова после оглашения в суде обвинений в свой адрес сделала заявление. Она не признала предъявленные ей обвинения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау продолжается судебный процесс над заместителем акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбеком Рыскалиевым, а также директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым. Обвинительный акт Бакытгуль Хаменовой составил 55 страниц.

После оглашения обвинения Бакытгуль Хаменова сделала заявление, сообщив, что не признает предъявленных ей обвинений.

Подсудимые обвиняются по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По версии следствия взятка в размере 4,5 млн тенге от руководителя ТОО получена за заключение договора госзакупки по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.