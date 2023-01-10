Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного Суда РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства судья Конституционного Суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного Суда Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ранее сообщалось о том, что Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.
Б. Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. В 2000 г. окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук.
Трудовой стаж:
2000 - 2003 гг. - преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета;
2003 – 2011 гг. - консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан;
2011 г. - руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» в 2013 г.);
2008 – 2017 гг. - офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству;
2017 – 2022 гг. - руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан;
С 01.01.2023 г. - судья Конституционного Суда Республики Казахстан.
Фото: gov.kz