Бактиер Зайнутдинов в дебютном матче принес победу турецкому «Бешикташ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ» провели первый матч в раунде плей-офф Лиги Конференций УЕФА-2023/2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.





Встреча прошла на стадионе «Джулешти» в Бухаресте (Румыния) и закончилась победой «Бешикташа» — 3:2. На 40-й минуте Венсан Абубакар с пенальти вывел «Бешикташ» вперед. На 60-й минуте киевляне сравняли счет усилиями Николая Шапаренко, но спустя четыре минуты Омар Колли сделал счет 2:1 в пользу стамбульской команды. Эти цифры недолго пробыли на табло — уже на 66-й минуте Назар Волошин снова восстановил статус-кво.

В компенсированное время на 95-й минуте вышедший на замену после перерыва казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов отметился голом, принесшим «Бешикташу» победу.

«Победа», — написал Бактиер в Instagram, добавив эмодзи орла и поделившись фото своего празднования в честь взятия ворот.

Ответный поединок пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября в Стамбуле.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Конференций, проигравший завершит выступления в еврокубках.

Бактиер Зайнутдинов стал игроком «орлов», перейдя из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро.