Бакланы угрожают экосистемам ВКО и области Абай

К примеру, в Маркакольском заповеднике зафиксирован трехкратный рост популяции за год, а на Иртыше рыбные хозяйства теряют десятки тонн рыбы. Эксперты признают, последствия затрагивают не только природу, но и социальную жизнь сёл. Вопрос перестал быть локальной проблемой. Экологи и специалисты считают, что он требует комплексного решения на государственном уровне.

Рыбные ресурсы Маркаколя — под угрозой

Маркаколь всегда считался уникальным озером. Оно — самое высокогорное в Казахстане, расположено в 1447 метрах над уровнем моря. А еще только здесь можно встретить особый вид ленка — ускуча. Рыба-эндемик — под охраной государства.

Вылавливать ее могут только жители прибрежного села Урунхайки, а разрешения выдаются лишь при наличии прописки. При этом обязательно соблюдение лимитов. Но только теперь у рыбаков появились опасные соперники. И на них никакие запреты не действуют.

— Бакланы — настоящие хищники, которые могут уничтожать до 5 килограммов рыбы в день. Они бесконтрольно уничтожают наш подводный мир. Мы уже видим, что у нас снижается количество обитателей озера. Причем не только ускуча — они охотятся на все виды рыб. При этом прекрасно ныряют на большую глубину, — отмечает ихтиолог Маркакольского государственного природного заповедника Диана Кабдрахманова.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Местные жители веками вели здесь промысел. А теперь ежегодно им выделяются квоты на вылов. В прошлом году это было 23 тонны. Но сельчане берегут символ озера — ускуча. И использовали только четверть лимита — 5 тонн. Но, несмотря на это, запасы истощаются, баланс нарушен. Весной бакланы массово перекрывали нерестовые реки, не давая рыбе подняться вверх по течению на икромет, а летом и осенью истребляли подросший молодняк.

При нынешней численности почти в 3 тысячи особей, речь идет о сотнях тонн рыбы, исчезнувшей за сезон. Для сельчан, живущих в Урунхайке, это становится серьезной проблемой.

— Всего год назад во время учета в заповеднике мы насчитали 800 бакланов. Сейчас уже 2800, то есть фиксируем рост в 3 раза. Если не принять меры, в следующем году птиц станет еще больше. В среднем в их гнездах мы насчитали по 5 яиц. И они вернутся сюда уже с птенцами, — переживает за будущий сезон директор Маркакольского заповедника Тимур Айкенев.

Прибрежные леса — еще одна жертва

На первый взгляд может показаться, что проблема касается только рыбы. Однако экологи фиксируют и другой процесс — деградацию прибрежных лесов. Бакланы облюбовали верхушки деревьев, формируя огромные колонии. Но их помёт содержит аммиак, губительный для почвы и растений. Там, где селятся птицы, земля становится непригодной, деревья засыхают, кустарники исчезают, а вместе с ними меняется и вся экосистема побережья.

Такие изменения имеют долгосрочный эффект. Леса, окружающие Маркаколь, играют роль естественного барьера, формируют климатическую стабильность для озера и служат средой для других видов. Потеря даже части зеленого пояса приведет к цепной реакции. Изменится состав почв, уменьшится биоразнообразие, а восстановить баланс будет крайне сложно, говорят эксперты.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Мы видим усохшие деревья и пустые участки леса там, где раньше была густая зелень. Это последствия гнездовий бакланов. Мы пытались отпугивать птиц шумом и разрушать гнезда. Хотя это очень сложно, они их располагают на самых верхушках деревьев, в труднодоступных местах. Мы используем пожарные мотопомпы, стреляем струей воды из шлангов. Но даже это малоэффективно. Поэтому лес гибнет прямо на глазах, — сокрушается начальник службы охраны заповедника Балуанбек Болусов.

Иртыш — бизнес на грани убыточности

В соседней области Абай бакланы ударили уже не только по природе, но и по экономике. Здесь, вдоль Иртыша, активно работают рыбные хозяйства. Но в последние два года они сталкиваются с угрозой, о которой раньше никто не думал. Стаи птиц налетают на садки ранним утром, за считанные часы уничтожая рыбу.

Для небольших форелевых предприятий — это прямой удар по рентабельности. Вложения в корма, оборудование и уход остаются прежними, но до рынка доходит лишь часть продукции.

В этом году только одно хозяйство потеряло около 15 тонн — почти четверть всего выращенного объема. Для фермеров это критично, ведь речь идет о месячной работе, которая уничтожается за несколько дней.

— Этим летом бакланов было больше, чем когда-либо. Стаи прилетают с рассветом и не реагируют на отпугивание. Мы пробовали и шум, и сетки, и специальные устройства — ничего не помогает. Потери составили примерно 25%. Для небольшого бизнеса это очень серьезный удар, — делится владелец форелевого хозяйства Канат Жакупов.

Рыбаки: Уже нет привычного улова

Жалобы поступают и от местных жителей, которые десятилетиями занимались рыбалкой. Они рассказывают, что утренние стаи бакланов полностью меняют жизнь на реке.

Птицы поднимаются огромными колониями и обрушиваются на воду, выбивая всю мелкую рыбу. В результате сети остаются пустыми.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

А ведь для прибрежных сел это не просто хобби, а часть повседневного уклада. Рыбалка давала дополнительный заработок и обеспечивала семьи продуктами. Теперь же люди все чаще возвращаются домой без улова, а на берегу находят мертвую рыбу с повреждениями. Это вызывает раздражение и тревогу, ведь речь идет уже о социальной проблеме.

— Нам нужно кормить семьи. Но бакланы забирают наш доход. А ведь раньше их здесь вообще не было. Теперь же над Иртышом летают тысячи этих птиц. Они опускаются на воду и выбивают всю мелочь. Все чаще мы видим на берегу мертвых чебаков и подлещиков с характерными следами укусов птиц, — говорят жители села Старая Крепость.

Не только Маркаколь и Иртыш

Специалисты подчеркивают, нашествие бакланов происходит по всему востоку республики. Сегодня тревожные сигналы поступают и с озера Зайсан — крупнейшего в Восточном Казахстане. Здесь рыбаки тоже отмечают резкое сокращение уловов.

Птицы активно охотятся в устьях рек, мешая естественному восстановлению популяций. Их присутствие фиксируется и на других озерах и реках области. Экологи предупреждают, если тенденция сохранится, то под угрозой окажется весь бассейн Иртыша.

— Мы видим, что бакланы концентрируются не только на Маркаколе, но и на Зайсане. Все чаще они появляются в устьях притоков Иртыша. Это значит, что ситуация носит системный характер. И без комплексных мер последствия будут серьезными для всех водоемов региона, — уверены экологи.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Международный опыт: баланс между природой и экономикой

Ситуация подталкивает к поиску решений не только внутри страны. Европа уже много лет ищет выход из конфликта между бакланами и рыбным хозяйством. Там рост численности этих птиц уже стал серьезной проблемой.

Во многих регионах Германии и Польши этим пернатым приписывают уничтожение тысяч тонн рыбы ежегодно. Сегодня здесь разрабатывают документ European Management Plan for the Great Cormorant. Это проект общеевропейского плана управления популяцией большого баклана, направленный на поиск и разработку общепринятых решений для управления численностью этих птиц в Европе.

Он предполагает мониторинг численности, определение пороговых значений и ограниченные разрешения на регулирование популяции.

В США же бакланы находятся под охраной федерального закона о перелетных птицах, а любые меры принимаются только по специальным разрешениям Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы.

Прежде чем выдать разрешение, власти проверяют, использовались ли альтернативные методы — шум, сетки, разрушение гнезд. Лишь если они не дали эффекта, дается зеленый свет на ограниченный контроль.

Таким образом, международный опыт показывает, решить проблему можно только через баланс. Это сочетание науки, мониторинга, экономических интересов и экологической устойчивости.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Государственное регулирование в Казахстане: два подхода

Ситуация в двух регионах требует разных решений. В области Абай официально разрешено регулировать численность птиц, то есть проводить отстрел взрослого поголовья в конце лета. Но даже это пока не оказывает серьезного эффекта.

— В этом году мы завершили отстрел трех тысяч особей. Это около 20% популяции. Но учет показывает рост численности бакланов. В следующем году, скорее всего, лимиты придется увеличить, — считает и. о. руководителя управления природных ресурсов области Абай Наталья Ельникова.

В Восточном Казахстане ситуация иная. Маркакольский заповедник имеет строгий охранный режим, и любые подобные меры здесь запрещены. Сотрудники ограничены в действиях. И могут лишь отпугивать бакланов. Но умные водоплавающие уже привыкли к шуму. И все меры дают лишь краткосрочный эффект. Для принятия серьезных решений нужно научное обоснование, которого у заповедника нет.

— Мы используем временные меры, но они не решают проблему. Чтобы обсуждать регулирование популяции — то есть ввести отстрел бакланов, необходимо научное заключение. А это работа орнитологов, при поддержке государства. Но у нас нет таких специалистов, — говорит директор Маркакольского заповедника Тимур Айкенев.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Требуются комплексные меры и решения на уровне Правительства

Таким образом, Казахстан сталкивается с комплексной проблемой. В одном регионе бакланы меняют экосистему редкого высокогорного озера и других водоемов по соседству, в другом — разрушают экономику рыболовных хозяйств.

Влияние ощущают и простые рыбаки, и экологи, и предприниматели. Специалисты сходятся во мнении, без комплексных мер — от научного мониторинга до пересмотра природоохранных правил — сохранить баланс не удастся. Поэтому маркакольцы просят помощи у Правительства.

— Выход в нашей ситуации возможен только один. Мы хотели бы, чтобы Правительство рассмотрело этот вопрос. И нам разрешили отстреливать птиц. Есть же охотсообщества, дали бы для них задание. Пока по закону без биобоснования наши руки связаны, — подчеркнул Тимур Айкенев.

