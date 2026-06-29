Бакытжан Букарбай: Из литературы нужно убрать темы страдания и жертвенности

Казахстанскому обществу необходимо отказаться от романтизации страданий и образа жертвы, а вместо этого делать акцент на историях людей, добившихся успеха благодаря собственному труду, дисциплине и настойчивости. Такое мнение высказал издатель Бакытжан Букарбай в программе TALK LIKE на YouTube-канале журналиста Амана Тасығана.

Издатель Бакытжан Букарбай считает, что казахстанскому обществу необходимо отказаться от романтизации страданий и образа жертвы, сделав акцент на историях людей, добившихся успеха благодаря собственному труду и настойчивости.

По его словам, казахская литература сегодня заметно отстаёт от мирового литературного процесса.

— Мы сильно отстаём. Писатели говорят о постмодернизме, однако мир уже ушёл в метамодернизм, — заявил он.

Букарбай также рассказал о том, какие темы, по его мнению, казахстанские писатели до сих пор не решаются поднимать. Он считает, что многие авторы не проявляют достаточной смелости в обращении к вопросам, характерным для современной мировой литературы и метамодернизма.

— Из литературы нужно убрать темы страдания и жертвенности. В прошлом году я взял с собой в дорогу книгу Дулата ага (Дулат Исабеков — прим.ред.) «Өкпек жолаушы». Честно говоря, читая её, я так и не понял смысла. Два главных героя встречаются и всю жизнь рассказывают друг другу о своих страданиях. Всё это неправильно. Ведь должна существовать идея о том, что каждый человек способен сам формировать свою судьбу. А когда читаешь такие произведения, то видишь: «Были внешние силы, мы ничего не могли сделать, всю жизнь мучились», «Я страдал». Мне такие персонажи совершенно не близки, — сказал Букарбай.

По его мнению, на протяжении последних лет темы боли, жертвенности и тяжёлой судьбы всё чаще становятся основой не только литературы, но и музыки, блогов, а также контента в социальных сетях. Такая модель, считает издатель, привлекает внимание аудитории и постепенно превращается в своеобразный «капитал внимания».

Вместо этого обществу, по мнению Букарбая, нужны примеры людей, которые достигают результатов благодаря дисциплине, упорству и готовности преодолевать трудности. Именно такие истории способны формировать у молодёжи стремление к развитию и веру в собственные силы.

В качестве примеров он привёл молодого казахстанского футболиста Дастана Сатпаева, подписавшего контракт с английским клубом Chelsea, а также фигуриста Михаила Шайдорова, добившегося высоких результатов на международной арене.

По словам Букарбая, именно такие люди должны становиться героями современного общественного дискурса, поскольку их достижения показывают, что успех возможен благодаря труду и настойчивости, а не вопреки непреодолимым обстоятельствам.

Отдельно издатель отметил, что Казахстану стоит уделять больше внимания развитию сложных и высококонкурентных направлений, в том числе элитных видов спорта.

По его мнению, достижения казахстанских спортсменов на мировой арене показывают, что успех возможен даже там, где ещё недавно он казался недостижимым. Это, считает Букарбай, должно стать стимулом и для других сфер, включая культуру и литературу.

Издатель подчеркнул, что трудности являются естественной частью жизни, однако воспринимать их следует не как повод для саможалости, а как возможность для роста и развития. По его мнению, обществу необходимо формировать новую модель мышления, в которой главным примером становятся не страдания, а личная ответственность, стремление к развитию и реальные достижения.

— Возможно, во времена тоталитарной системы действительно были страдания и жертвенность. Но современный казах сам распоряжается своей землёй, своим селом, своим городом. Иными словами, он победитель, — отметил Бакытжан Букарбай.

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