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    Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль турнира по женской борьбе в Будапеште

    Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного рейтингового турнира по женской борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Жамиля Бакбергенова
    Фото: НОК РК

    В весовой категории до 72 кг соревнования проводились по круговой системе.

    На старте турнира Бакбергенова одержала победу над представительницей Кыргызстана Кайыргуль Шаршебаевой, а затем оказалась сильнее спортсменки из Индии Дикши Малик.

    В заключительной схватке за золотую медаль казахстанка уступила представительнице Польши Виктории Холуй и завершила турнир с серебряной наградой.

    Ранее сообщалось, что казахстанская триатлонистка Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европыв Румынии.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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