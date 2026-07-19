Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль турнира по женской борьбе в Будапеште

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного рейтингового турнира по женской борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет .

В весовой категории до 72 кг соревнования проводились по круговой системе.

На старте турнира Бакбергенова одержала победу над представительницей Кыргызстана Кайыргуль Шаршебаевой, а затем оказалась сильнее спортсменки из Индии Дикши Малик.

В заключительной схватке за золотую медаль казахстанка уступила представительнице Польши Виктории Холуй и завершила турнир с серебряной наградой.

Ранее сообщалось, что казахстанская триатлонистка Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европыв Румынии.