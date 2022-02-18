Бахыт Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Алматинскую область заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Аким области Канат Бозумбаев озвучил ряд проблемных вопросов и возможные пути их решения. В частности, он сообщил о мерах по вовлечению в оборот выбывших орошаемых земель и увеличению валового сбора сельхозпродукции с этой категории земель на 35%.

Также аким области проинформировал Б. Султанова о ходе реконструкции изношенных водопроводных сетей, продолжении газификации населенных пунктов области, развитии горнодобывающей промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры города Талдыкоргана, обеспечении очередников доступным и качественным жильем, ликвидации трехсменного обучения, некоторых вопросах управления коммунальной собственностью, организации общественных работ и заработной платы учителей, также решении проблем дачных массивов.

Как сообщил Канат Бозумбаев, для решения ряда вышеуказанных проблем требуется дополнительное бюджетное финансирование. Аким обратился к заместителю Премьер-Министра с просьбой поддержать заявки региона. Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке проекта уточнения бюджета в целях эффективного исполнения поручений Президента страны, озвученных на расширенном заседании Правительства.

«Все вопросы будут проанализированы министерствами финансов и национальной экономики. Ни одна проблема, озвученная на совещании, не останется без внимания», — сказал Б. Султанов.

Он также обратил внимание на приоритетность работы акимата по обеспечению продовольственной безопасности, контролю цен на социально-значимые товары и модернизации рынков и базаров в целях развития сферы торговли в целом.

Рабочий визит Бахыта Султанова в Алматинскую область продолжился посещением пункта пропуска на казахстанско-китайской границе «Нур жолы», свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота», МЦПС «Хоргос». На «Нур жолы»

Б. Султанов обсудил с ответственными специалистами, а также с участниками процесса грузоперевозок механизмы действующего порядка перемещения товаров и системы совершенствования процесса перевозки грузов через данный пункт. При этом основное внимание было уделено обсуждению методов организации единой электронной очереди перевозки грузов и существенному сокращению их стоимости за счет исключения частных операторов грузоперевозок (в настоящий момент их два). Была поставлена задача изменить способ доступа к фрахту перевозчиков. Для решения социальных вопросов местных перевозчиков и обеспечения занятости поручено в течение десяти дней совместно с инициативной группой «очистить» очередь, исключив из нее не грузовые авто. А также выработать оптимальную модель участия перевозчиков разных видов грузов.

На совещании в офисе СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» обсудил с представителями центральных государственных органов и акимата региона концепцию развития трансграничных хабов, включая модернизацию Хоргосского узла – Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». В настоящее время прорабатывается реализация на территории МЦПС «Хоргос» ряда инвестиционных проектов с участием казахстанского и иностранного капитала: открытие производства молочной, чулочно-носочной продукции, межкомнатных дверей, сборка мягкой и корпусной мебели и др.

Бахыт Султанов акцентировал внимание на необходимости выработки единой системы формирования и развития хабов как мест трансграничной промышленной кооперации.

«Нам не нужны просто дьюти-фри. Необходимо работать над созданием производств, в том числе экспортоориентированных. Поэтому основные территории хабов должны стать индустриально-логистической зоной. Полностью исключать торгово-туристические зоны, конечно, нельзя. Но они не должны преобладать над производством», — заявил Бахыт Султанов.