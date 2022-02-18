+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бахыт Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области

18 Февраля 2022 20:41
Поделиться:
Бахыт Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Алматинскую область заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Новости по теме
1,1 трлн тенге налоговых поступлений пополнили госбюджет в январе
Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева Специальные налоговые режимы: когда представить отчеты и платить налоги Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»

Аким области Канат Бозумбаев озвучил ряд проблемных вопросов и возможные пути их решения. В частности, он сообщил о мерах по вовлечению в оборот выбывших орошаемых земель и увеличению валового сбора сельхозпродукции с этой категории земель на 35%.

Также аким области проинформировал Б. Султанова о ходе реконструкции изношенных водопроводных сетей, продолжении газификации населенных пунктов области, развитии горнодобывающей промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры города Талдыкоргана, обеспечении очередников доступным и качественным жильем, ликвидации трехсменного обучения, некоторых вопросах управления коммунальной собственностью, организации общественных работ и заработной платы учителей, также решении проблем дачных массивов.

Как сообщил Канат Бозумбаев, для решения ряда вышеуказанных проблем требуется дополнительное бюджетное финансирование. Аким обратился к заместителю Премьер-Министра с просьбой поддержать заявки региона. Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке проекта уточнения бюджета в целях эффективного исполнения поручений Президента страны, озвученных на расширенном заседании Правительства.

«Все вопросы будут проанализированы министерствами финансов и национальной экономики. Ни одна проблема, озвученная на совещании, не останется без внимания», — сказал Б. Султанов.

Он также обратил внимание на приоритетность работы акимата по обеспечению продовольственной безопасности, контролю цен на социально-значимые товары и модернизации рынков и базаров в целях развития сферы торговли в целом.

Рабочий визит Бахыта Султанова в Алматинскую область продолжился посещением пункта пропуска на казахстанско-китайской границе «Нур жолы», свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота», МЦПС «Хоргос». На «Нур жолы»

Б. Султанов обсудил с ответственными специалистами, а также с участниками процесса грузоперевозок механизмы действующего порядка перемещения товаров и системы совершенствования процесса перевозки грузов через данный пункт. При этом основное внимание было уделено обсуждению методов организации единой электронной очереди перевозки грузов и существенному сокращению их стоимости за счет исключения частных операторов грузоперевозок (в настоящий момент их два). Была поставлена задача изменить способ доступа к фрахту перевозчиков. Для решения социальных вопросов местных перевозчиков и обеспечения занятости поручено в течение десяти дней совместно с инициативной группой «очистить» очередь, исключив из нее не грузовые авто. А также выработать оптимальную модель участия перевозчиков разных видов грузов.

На совещании в офисе СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» обсудил с представителями центральных государственных органов и акимата региона концепцию развития трансграничных хабов, включая модернизацию Хоргосского узла – Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». В настоящее время прорабатывается реализация на территории МЦПС «Хоргос» ряда инвестиционных проектов с участием казахстанского и иностранного капитала: открытие производства молочной, чулочно-носочной продукции, межкомнатных дверей, сборка мягкой и корпусной мебели и др.

Бахыт Султанов акцентировал внимание на необходимости выработки единой системы формирования и развития хабов как мест трансграничной промышленной кооперации.

«Нам не нужны просто дьюти-фри. Необходимо работать над созданием производств, в том числе экспортоориентированных. Поэтому основные территории хабов должны стать индустриально-логистической зоной. Полностью исключать торгово-туристические зоны, конечно, нельзя. Но они не должны преобладать над производством», — заявил Бахыт Султанов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Алматинская область   #Промышленность   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Регионы   #Бахыт Султанов  
Поделиться:
Новости по теме
1,1 трлн тенге налоговых поступлений пополнили госбюджет в январе
Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева
Специальные налоговые режимы: когда представить отчеты и платить налоги
Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»
Популярное
1 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
2 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
3 После интервью Президента многие вещи стали понятными – Азамат Жылтыркозов
4 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
5 Президент Казахстана: Моя главная цель – избавиться от монополий
6 Назначен новый аким Шуского района Жамбылской области
Читайте также
Строительство путепровода на станции Шамалган завершится в конце года
Мажилисмены: Права задержанных граждан не должны нарушаться
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
После интервью Президента многие вещи стали понятными – Азамат Жылтыркозов
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Президент Казахстана: Моя главная цель – избавиться от монополий
Назначен новый аким Шуского района Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив