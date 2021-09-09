Бахыт Султанов примет участие в торгово-экономической миссии в Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов прибыл в Баку на торгово-экономическую миссию. Об этом министр сообщил на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«С большой делегацией прибыл в Баку. Здесь пройдет торгово-экономическая миссия, где примут участие наши компании, занятые в пищепроме, машиностроении, IT, медицине, металлопрокате, нефтехимии, производстве строительных материалов и оборудования. Внушительный состав.

К слову, пока мы летели, обратилась местная, азербайджанская компания, работающая в сфере IT-решений: ищет бизнес-партнеров и производителей в Казахстане.

Наши компании представят свою продукцию и экспортные возможности всем странам тюркского мира – наша миссия проходит в дни 10-го заседания министров экономики и торговли Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Недавно прочитал критическую оценку работе торгово-экономических миссий. Мол, эффекта нет. Я с этим не согласен. За 6 ТЭМ с начала года уже заключено 40 контрактов на 163 миллиона долларов США. Ещё сотня миллионов ожидается от новых контрактов – они сейчас на этапе подготовки к подписанию. Согласен, что участие в торгово-экономической миссии не обеспечивает 100% гарантии заключения контрактов, но личные связи бизнеса разных стран налаживаются.

Пока бизнес знакомится друг с другом, мы с коллегами из Азербайджана проведем очередное 11 заседание межправительственной комиссии. На повестке дня вопросы, охватывающие практически все сферы торгово-экономического сотрудничества. В том числе, и создание платформы для диалога бизнес кругов двух стран - «Делового совета Казахстан-Азербайджан».

Сегодня у нас двусторонние встречи с руководителями азербайджанских министерств: экономики, оборонной промышленности, транспорта, связей и высоких технологий «, - написал Бахыт Султанов.







