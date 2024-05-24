Бахтиер Зайнутдинов вновь вписал свое имя в летопись казахстанского футбола

Известный казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов стал первым отечественным игроком, сумевшим поднять над головой Кубок Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Полузащитник футбольного клуба «Бешикташ» и лучший бомбардир в истории казахстанского футбола (за национальную сборную отличился 14 раз) Бахтиер Зайнутдинов завоевал очередной трофей в свою коллекцию. В финале Кубка Турции его клуб оказался сильнее «Трабзонспора» — 3:2 (1:1).

Сам Зайнутдинов хотя и попал в заявку на матч, тем не менее на поле не появился. Однако в текущем розыгрыше Кубка Турции казахстанский футболист провел три поединка. Отметим, что один из лидеров нашей сборной недавно оправился от травмы.

Фото: instagram.com/bateka_11

Победа в Кубке стала для «Бешикташа» одиннадцатым трофеем в рамках этого соревнования. В национальном первенстве перед заключительным туром клуб Зайнутдинова идет на пятом месте.

Ранее Бахтиер Зайнутдинов становился обладателем Кубка России (сезон 2022/23), также воспитанник жамбылского футбола является чемпионом Казахстана в составе «Астаны» (2018) и обладателем Суперкубка РК (2018).