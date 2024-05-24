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    17:30, 24 Май 2024 | GMT +6

    Бахтиер Зайнутдинов вновь вписал свое имя в летопись казахстанского футбола

    Бахтиер Зайнутдинов стал первым казахстанцем, сумевшим поднять над головой Кубок Турции
    Фото: instagram.com/bateka_11

    Известный казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов стал первым отечественным игроком, сумевшим поднять над головой Кубок Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полузащитник футбольного клуба «Бешикташ» и лучший бомбардир в истории казахстанского футбола (за национальную сборную отличился 14 раз) Бахтиер Зайнутдинов завоевал очередной трофей в свою коллекцию. В финале Кубка Турции его клуб оказался сильнее «Трабзонспора» — 3:2 (1:1).

    Сам Зайнутдинов хотя и попал в заявку на матч, тем не менее на поле не появился. Однако в текущем розыгрыше Кубка Турции казахстанский футболист провел три поединка. Отметим, что один из лидеров нашей сборной недавно оправился от травмы. 

    Бешикташ завоевал Кубок Турции
    Фото: instagram.com/bateka_11

    Победа в Кубке стала для «Бешикташа» одиннадцатым трофеем в рамках этого соревнования. В национальном первенстве перед заключительным туром клуб Зайнутдинова идет на пятом месте.

    Ранее Бахтиер Зайнутдинов становился обладателем Кубка России (сезон 2022/23), также воспитанник жамбылского футбола является чемпионом Казахстана в составе «Астаны» (2018) и обладателем Суперкубка РК (2018).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Турция Бахтиер Зайнутдинов
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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