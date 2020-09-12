Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Бахрейн и Израиль установят дипломатические отношения

Автор:  
Арсен Утешев
12 Сентября 2020, 10:48
Бахрейн и Израиль установят дипломатические отношения

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бахрейн станет четвертой арабской страной, с которой Израиль заключит соглашение о нормализации отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно совместному заявлению США, Бахрейна и Израиля, соглашение стало итогом переговоров Дональда Трампа с Биньямином Натаньяху и королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифой в эту пятницу.

Д.Трамп назвал сделку «историческим прорывом», а Бахрейн станет четвертой арабской страной, заключившей такой договор с Израилем после Египта, Иордании и ОАЭ.

ОАЭ приветствовали решение Бахрейна и Израиля установить отношения, заявив, что они надеются, что это окажет положительное влияние на мир и сотрудничество в регионе и во всем мире.

«Этот шаг представляет собой значительную ступень к эпохе безопасности и процветания, а также расширит сферу экономического, культурного, научного и дипломатического сотрудничества», - говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

15 сентября ОАЭ и Израиль подпишут соглашение о нормализации отношений. В тот же день подпишут договор Бахрейн и Израиль.


Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной