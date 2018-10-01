Бахрейн готов профинансировать строительство школы в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча акима Астаны Бахыта Султанова с генеральным секретарем Благотворительного фонда имени Короля Бахрейна Мустафой Али Мухаммед Аль Сайедом, передает официальный сайт столичного акимата.

По итогам проведенных переговоров стороны остановились на возможности строительства в Астане объекта образования. Отметим, что еще в 2014 году, во время официального визита Короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифа в Казахстан, была достигнута договоренность о строительстве социального объекта, который мог бы стать символом Королевства Бахрейн в Астане.



Во время последней встречи аким Астаны Бахыт Султанов пообещал оказать всестороннюю поддержку инициативе благотворительного фонда. Со своей стороны, Мустафа Али Мухаммед Аль Сайед выразил «удовлетворение отношениями» и ходом переговоров. Высокий гость надеется, что будущее здание удачно дополнит необычную архитектуру Астаны: «Нет двух одинаковых зданий, нет двух одинаковых улиц. Все разное, но всем видно созидание».



Также, по его словам, между Республикой Казахстан и Королевством Бахрейн много общего. «Есть много факторов, сближающих наши государства, - сказал генеральный секретарь Благотворительного фонда имени Короля Бахрейна в завершение. - У вас есть нефть, у нас есть нефть. У вас гостеприимный народ, у нас гостеприимный народ. День независимости Казахстана - 16-17 декабря, День независимости Бахрейна - 16-17 декабря».



Мустафа Али Мухаммед Аль Сайед выразил надежду, что Казахстан и Бахрейн объявят о старте запуска проекта о строительстве образовательного объекта (школы) в Астане Благотворительным фондом имени Короля Бахрейна уже 16-17 декабря нынешнего года.