Бахадыр Нарымбетов избран председателем городского маслихата Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Депутаты единогласно приняли решение и поддержали кандидатуру Бахадыра Нарымбетова на должность председателя Шымкентского городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня прошла первая сессия маслихата VIII созыва города Шымкента. Председатель городской территориальной избирательной комиссии Кайырбек Кунанбаев вручил удостоверения и нагрудные знаки депутатам. Аким города Мурат Айтенов поздравил депутатов и пожелал успешной работы.

В ходе сессии рассмотрели кандидатуру на пост председателя маслихата. Была предложена кандидатура Бахадыра Нарымбетова, депутаты единогласно приняли решение о его избрании на должность.

Также большинством голосов председателем постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитиюизбрана Альбина Балгабайкызы. Постоянную комиссию по социально-культурному развитию возглавила Кожамжарова Дариякул Пернешкызы. Председателем постоянной комиссии по строительству и развитию инфраструктуры стал Козбахов Шынгыс Лесбайулы, председателем постоянной комиссии по развитию предпринимательству и цифровизации – Наимбекова Айжан Избасханкызы. На должность председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности избран Керимжанов Мерлан Абдрахманулы. Постоянной комиссией по инвестициям и развитию комфортной городской среды будет руководить Толегенов Ноян Назарулы.

На сессии также рассмотрели определение председателя постоянной комиссии, который будет временно исполнять обязанности председателя маслихата при его отсутствии; внесение изменений в решение маслихата Шымкента «О штатной структуре маслихата города Шымкента» №3/27-VII от 18 марта 2021 года; планирование проведения очередной сессии маслихата Шымкента.