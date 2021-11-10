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Баглан Бекбауов назначен вице-министром сельского хозяйства РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бекбауов Баглан Абдашимович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Баглан Бекбауов родился в 1983 году в городе Туркестан.
Окончил международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Класификация по специальности — программное и аппартаное обеспечение вычислимтельно техники и сетей, юриспруденция.
Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.
С 2008-2016 гг. — работал на различных должностях в структуре АО «НИТ».
В 2016-2017 гг. являлся техническим директором коммерческой организации.
В 2017-2020 гг. — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО «НИТ».
С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.
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