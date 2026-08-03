Багдат Мусин заявил о роли молодых талантов в развитии искусственного интеллекта

Во время церемонии открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI-2026 в Астане выступил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время своего выступления он отметил важность проведения соревнований для развития нового поколения специалистов в сфере технологий.

Он подчеркнул, что олимпиада стала продолжением работы Казахстана по развитию цифровой экосистемы и созданию условий для молодых новаторов.

Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform

— Мы гордимся тем, что приветствуем самых ярких молодых талантов со всего мира. Два года назад при поддержке Президента Казахстана Астана принимала ICPC World Finals Astana 2024 — самое престижное соревнование по программированию. Сегодня мы продолжаем этот путь. Это событие стало свидетельством стратегического видения Президента и приверженности Казахстана построению цифрового Казахстана и поддержке следующего поколения инноваторов, — сказал Багдат Мусин.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

По его словам, в Астане собрались более 400 молодых талантов из 106 стран мира, которые будут соревноваться в сфере искусственного интеллекта.

— Истинная ценность этой олимпиады заключается не в ее масштабе. Она заключается в вас — молодых талантах, которые собрались здесь сегодня. Вы приехали из разных стран, но вас объединяет одна общая цель — создавать технологии, которые улучшат жизнь людей, — отметил глава «Казахтелекома».

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Багдат Мусин выразил уверенность, что среди участников олимпиады находятся будущие ученые, инженеры и предприниматели, которые смогут внести вклад в развитие искусственного интеллекта.

— Я искренне верю, что вы все — будущие лидеры технологий, которые будут формировать будущее искусственного интеллекта. И это не просто слова поддержки. Возможно, основатель следующей великой AI-компании сегодня находится в этом зале, — подчеркнул он.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Он также подчеркнул, что важным результатом олимпиады станут не только полученные награды, но и связи, которые участники смогут установить в ходе соревнований. Багдат Мусин отметил, что сегодня молодые специалисты конкурируют друг с другом, однако в будущем могут объединиться для создания совместных проектов.

Ранее во время выступления на открытии Международной олимпиады по ИИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности обмена знаниями.