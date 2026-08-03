Ценность олимпиады — не только в медалях: Токаев обратился к участникам IOAI-2026

Обращаясь к участникам Международной олимпиады по искусственному интеллекту в Астане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности обмена знаниями и международного сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, главная ценность таких соревнований заключается не только в определении победителей, но и в возможности получать новый опыт, находить единомышленников и совместно искать решения будущих задач.

— Настоящая ценность этой олимпиады заключается не только в завоевании медалей. Прежде всего, это возможность учиться друг у друга, обмениваться идеями, находить новых друзей и вместе искать ответы на вызовы будущего, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перенимать лучшие знания и практики у других людей и компаний — естественная часть развития.

— Перенимать лучшие знания и практики у других людей и даже компаний — это не стыдно, ведь учиться никогда не поздно, — сказал он.

Президент также призвал молодежь сохранять бдительность и оптимизм, отметив, что даже в сложных обстоятельствах существуют возможности для роста и новых достижений.

Ранее Глава государства во время выступления на открытии Международной олимпиады по ИИ в Астане заявил о необходимости ответственного подхода к развитию новых технологий.