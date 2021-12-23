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Багдат Мусин доложил Президенту о цифровой трансформации системы госуправления

23 Декабря 2021 19:46
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Багдат Мусин доложил Президенту о цифровой трансформации системы госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ходе реализации цифровой трансформации в целях совершенствования системы государственного управления и деятельности министерства по итогам текущего года.

Президенту было доложено о промежуточных результатах реинжиниринга бизнес-процессов функций предоставления государственных услуг, роли цифровизации в противодействии коррупции. Пересмотрены 110 бизнес-процессов в разрезе конкретных жизненных ситуаций граждан. В частности, представлен опыт трансформации процессов выпуска водительских удостоверений, установления инвалидности и проактивного начисления пособий, внедрения новых подходов для получения субсидий в сельском хозяйстве.

Глава государства поддержал представленные KPI для цифровых вице-министров и критерии оценки их работы, а также инициативу ведомства по началу обучения всех государственных служащих цифровым компетенциям с 2022 года. Президент отметил, что для успешной цифровой трансформации каждый госслужащий должен обладать необходимым объемом цифровых навыков.

Ведомством в этом году увеличено количество проверок на 500%, в результате которых на операторов связи наложены штрафы за несоблюдение параметров качества связи. Принятые меры позволили улучшить качество связи в 532 селах.

В пилотном режиме доступны услуги посредством видео-консультации государственных слуг в мобильном приложении «ЦОН». На текущий момент реализована возможность цифрового оборота 34 справок. В мобильном приложении еGov mobile реализован сервис «Цифровые документы», содержащий 18 видов документов. На сегодняшний день услугой воспользовались 6 млн человек.

Кроме того, Багдат Мусин рассказал Президенту о текущей деятельности и планах по развитию IТ-сферы и космической отрасли.


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#Президент Казахстана   #Цифровой Казахстан   #МЦРИАП  
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