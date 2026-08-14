Багаж туристов в Таиланде разрешат вскрывать без их присутствия

С 16 октября 2026 года в Таиланде могут вскрыть зарегистрированный багаж без присутствия владельца, если при сканировании возникнут подозрения, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Туристическое управление Таиланда, зарегистрированный багаж может быть открыт для досмотра без присутствия владельца, если сотрудники службы безопасности обнаружат предметы, которые считаются подозрительными, запрещенными или потенциально опасными для безопасности полетов.

Чемодан будет открыт в специально отведенной зоне и в контролируемых условиях. Процесс досмотра будет записываться на видео, а записи будут храниться для последующей проверки. После этого пассажира уведомят о том, что его багаж был открыт и досмотрен.

— Благодаря этому сотрудники службы безопасности могут провести необходимый досмотр без присутствия пассажира, что позволяет избежать дополнительных задержек и одновременно обеспечить безопасность авиаперевозок, — говорится в заявлении Туристического управления Таиланда.

Для облегчения проведения досмотра в случае необходимости рекомендуется использовать международно признанные замки для багажа, например замки, совместимые с TSA, чтобы сотрудники службы безопасности могли открывать их без повреждений.

Кроме того, в Управлении гражданской авиации Таиланда советуют не класть в зарегистрированный багаж ценные вещи, хрупкие предметы, важные документы и необходимые личные вещи.

Если в результате досмотра возникли какие-либо проблемы или багаж был поврежден, пассажир вправе обратиться в свою авиакомпанию или подать жалобу в Управление гражданской авиации Таиланда через complaint.caat.or.th.

Ведомство отмечает, что аналогичные процедуры уже применяются во многих странах, включая Сингапур, Японию, Южную Корею и США, а также в некоторых странах Ближнего Востока и Европы.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для туристов из 93 стран.