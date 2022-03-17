АЗРК завершило расследование в отношении нескольких цементных заводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции завершило расследование в отношении нескольких цементных заводов. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По строительным материалам мы ведем активную работу. На сегодняшний день у нас идут расследования. Допустим, по арматуре – это достаточно важная единица в строительном производстве. Сейчас выходим на расследование «АрселорМиттал Темиртау». Буквально на прошлой неделе завершили расследование в отношении нескольких цементных заводов. Я провел согласительную комиссию по производителям кирпича. На постоянном контроле находится этот рынок», - заверил Серик Жумангарин.

Ранее глава Агентства по защите и развитию конкуренции высказался о росте цен на жилье. По его мнению, сейчас ситуация на рынке жилья, возможно, будет зависеть от текущей экономической ситуации, поскольку граждане обеспокоены тем, что творится на внешних рынках.

«Жилье является естественным местом, куда вкладываются средства для их сбережения. Поэтому мы этот вопрос будем мониторить. Я не думаю, что цены будут сильно расти, потому что в любом случае это связано с покупательской способностью населения», - добавил он.