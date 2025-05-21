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    14:53, 21 Май 2025 | GMT +5

    АЗРК разрабатывает информационный портал «Antitrust»

    Единое информационное пространство обеспечит полную оцифровку, а также автоматизацию работы и внутренних бизнес-процессов АЗРК, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    — Агентством по защите и развитию конкуренции разрабатывается информационный портал «Antitrust» — единое информационное пространство, обеспечивающее полную оцифровку, а также автоматизацию работы и внутренних бизнес-процессов АЗРК. Внедрение указанного портала позволит в автоматизированном режиме отслеживать соблюдение установленных процедур (в том числе в части расследований и направления уведомлений), что будет способствовать снижению вероятности технических ошибок и повышению эффективности контроля, — говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос. 

    Также по словам главы Кабмина, в период с 2022 по 2024 годы по итогам анализов выявлен ряд нарушений, связанных с качеством проведения расследований и наличием процедурных нарушений. В связи с чем к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо антимонопольного органа, в том числе руководители территориальных подразделений АЗРК.

    Ранее мы писали о том, что в Агентстве по защите и развитию конкуренции недавно сообщили о начале расследования в отношении АО «Казахтелеком».

    Теги:
    АЗРК Депутаты Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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