АЗРК разрабатывает информационный портал «Antitrust»

— Агентством по защите и развитию конкуренции разрабатывается информационный портал «Antitrust» — единое информационное пространство, обеспечивающее полную оцифровку, а также автоматизацию работы и внутренних бизнес-процессов АЗРК. Внедрение указанного портала позволит в автоматизированном режиме отслеживать соблюдение установленных процедур (в том числе в части расследований и направления уведомлений), что будет способствовать снижению вероятности технических ошибок и повышению эффективности контроля, — говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос.

Также по словам главы Кабмина, в период с 2022 по 2024 годы по итогам анализов выявлен ряд нарушений, связанных с качеством проведения расследований и наличием процедурных нарушений. В связи с чем к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо антимонопольного органа, в том числе руководители территориальных подразделений АЗРК.

Ранее мы писали о том, что в Агентстве по защите и развитию конкуренции недавно сообщили о начале расследования в отношении АО «Казахтелеком».



