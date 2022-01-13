Новости
АЗРК проводит расследование в офисе Нацкомпании «КазМунайГаз»
13 Января 2022 11:40
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники столичного антимонопольного Департамента проводят расследование в офисе национальной компании КазМунайГаз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Новости по теме
«Как сообщалось ранее, АЗРК раскрыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО «Петросун», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» по выявление злоупотребления поглощением в части превышения монопольно высоких цен на оптовую реализацию СНГ на торгах», - говорится в сообщении АЗРК.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Справедливая конкуренция должна стать главным требованием экономики Казахстана – Серик Жумангарин
- 1060 обращений по поводу завышенных цен поступило за три дня в call-центр АЗРК
- Круглосуточная «горячая линия» по ценам действует в Казахстане
- Цены на яйца снизились в 10 областях Казахстана
- Информацию о возможном удорожании моркови прокомментировал Серик Жумангарин
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047