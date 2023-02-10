Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

АЗРК проводит расследование по фактам роста цен на рис

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Февраля 2023, 13:03
АЗРК проводит расследование по фактам роста цен на рис

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) начало расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил – 5,2%.

По данным производителей переработчиков риса рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. Сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья, подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ.

«АЗРК провел анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года - снижение на 19%. Рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.

АЗРК усмотрело признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. Вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям», - сообщили в ведомстве.

В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%.

В отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.

В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК «Об административных правонарушениях» либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.


Кызылординская область   Цены и тарифы   Регионы Казахстана   АЗРК   Кызылорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области