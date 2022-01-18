Новости
АЗРК назначило расследование в отношении Яндекс-такси
18 Января 2022 19:11
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы с поступившими на «горячую линию» жалобами граждан Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении агрегатора такси ТОО «Яндекс. Такси Корп» по обнаружению возможных признаков координации экономической деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АЗРК РК.
Новости по теме
Ерлан Тургумбаев потребовал проводить тщательную проверку по каждому обращению на телефон доверия МВДО том, как достичь социального равенства, говорили в Атырау Из резервиста в акимы: костанаец Арнур Сартов поделился своей историей Добровольно сдать незаконно хранящееся оружие призвало МВД
«По результатам расследования, в случае подтверждения фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции со стороны ТОО «Яндекс. Такси Корп», будут приняты соответствующие меры реагирования», - говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Ерлан Тургумбаев потребовал проводить тщательную проверку по каждому обращению на телефон доверия МВД
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Добровольно сдать незаконно хранящееся оружие призвало МВД
- Из резервиста в акимы: костанаец Арнур Сартов поделился своей историей
- Люди должны доверять друг другу - член павлодарского общественного совета Олег Николашин
- Ерлан Тургумбаев потребовал проводить тщательную проверку по каждому обращению на телефон доверия МВД
- Трагические события изменили акценты в нашей работе – НПО Казахстана
- АНК будет содействовать работе фонда «Қазақстан халқына»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047