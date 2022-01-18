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АЗРК назначило расследование в отношении Яндекс-такси

18 Января 2022 19:11
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АЗРК назначило расследование в отношении Яндекс-такси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы с поступившими на «горячую линию» жалобами граждан Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении агрегатора такси ТОО «Яндекс. Такси Корп» по обнаружению возможных признаков координации экономической деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АЗРК РК.

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«По результатам расследования, в случае подтверждения фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции со стороны ТОО «Яндекс. Такси Корп», будут приняты соответствующие меры реагирования», - говорится в сообщении.



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#Транспорт   #Общество   #АЗРК  
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