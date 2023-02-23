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АЗРК направило предложения в Минцифры для защиты прав абонентов сотовых операторов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Февраля 2023, 12:26
АЗРК направило предложения в Минцифры для защиты прав абонентов сотовых операторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) направило предложения в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) о внесении изменений в Правила оказания услуг связи, в целях защиты прав абонентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Ранее, в адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, sms-сообщений и т.д.).

После проведенного анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышается стоимость тарифного плана.

В этой связи, в целях исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены, АЗРК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи, в частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.

Предложенные рекомендации выработаны в целях защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь, абонент, которого не устраивает условия его тарифного плана вправе перейти на другой тарифный план, с подходящими условиями.

Предложения АЗРК в настоящее время рассматриваются МЦРИАП.


Права человека   Связь, ТВ, IT   Общество   АЗРК   МЦРИАП  
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