АЗРК, АФМ и Минфин готовы ликвидировать посредников на рынке угля

Вопросы взаимодействия по недопущению сезонного удорожания и дефицита твердого топлива для населения обсудили в преддверии отопительного сезона на площадке Агентства по финмониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Межведомственное совещание состоялось под председательством руководителя АФМ Дмитрия Малахова с участием министра финансов Мади Такиева и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова

АФМ проведен анализ по трем крупным угледобывающим предприятиям, поставляющим основной объем твердого топлива на внутренний рынок, и выявлены риски непродуктивного посредничества и необоснованного удорожания угля для физлиц.

В отдельных случаях конечная цена до потребителя увеличивается в несколько раз.

Кроме того, АФМ с КГД проводит мониторинг угледобывающих предприятий на предмет исполнения налоговых обязательств и искусственного увеличения своих расходов для уклонения от уплаты налогов.

Фото: пресс-служба АФМ

Еще одним немаловажным вопросом является закуп угля госучреждениями по завышенной цене. Стороны нацелены на выработку мер по сокращению излишних бюджетных трат.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что ежегодно осенью в период отопительного сезона наблюдается удорожание и дефицит твердого топлива для населения и госучреждений. При этом продолжаются «серые» схемы с «непродуктивными» посредниками, что негативно отражается на его стоимости для конечного потребителя.

- Мы должны их решать совместными усилиями. Наша межведомственная рабочая группа активно работает, подписана Дорожная карта с детализацией мероприятий, где каждому органу отведена роль, установлены цели и задачи, - сказал он.

По информации АЗРК, рынок коммунально-бытового угля в Казахстане является высококонцентрированным. Были выявлены признаки установления монопольно высоких цен.



АЗРК планирует принять ряд системных мер в сотрудничестве с АФМ и Минфином, для нормализации ситуации на рынке коммунально-бытового угля.

- АЗРК будет работать над созданием условий для справедливой конкуренции и снижением ценовой нагрузки на потребителей. Сегодня совместно с нашими коллегами подписана межведомственная карта по работе на рынке социального угля. Антимонопольный орган совместно Агентством по финмониторингу и Минфином готовы ликвидировать посредников, оптимизировать расходы для населения и реализовать ряд системных мер, которые мы сегодня обсуждали, это контроль над товарными биржами, обеспечить равный доступ в рамках тех компетенций, которые есть сегодня у антимонопольного органа, - отметил Марат Омаров.

Министр финансов Мади Такиев подчеркнул, что на рынке каменного угля наблюдается множество посредников. В целях их исключения будет проводится мониторинг и в случае наличия оснований будут инициированы комплексные проверки.

- Минфином поддержана инициатива АФМ по сокращению расходов из бюджета, путем закупки каменного угля для госучреждений напрямую у производителей, - сказал глава Минфина.

Сторонами достигнута договорённость о совместной работе по предотвращению «спекулятивных» схем и исключению «непродуктивных посредников» в угольной отрасли.



По итогам встречи подписана Дорожная карта с конкретными мероприятиями и сроками исполнения, целью которой является исключение фактов искусственного удорожания и дефицита социального угля для граждан.