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Ажар Гиният заявила, что ее личные данные незаконно использовали в петиции

26 Января 2023, 15:45
Ажар Гиният заявила, что ее личные данные незаконно использовали в петиции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что ее личные данные незаконно использовали в петиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ сообщалось, что глава Минздрава Казахстана подала заявление в полицию на экс-заместителя министра Абишева.

«Я не на него (Абишева) подавала. Кто-то без моего ведома и согласия от моего имени, используя мои персональные данные, участвовал в петиции. Там незаконно использовались мои персональные данные. Поэтому, учитывая, что я руководитель госоргана и мои заявления населения воспринимает как позицию данного министерства, я написала заявление разобраться – кто это сделал и с какой целью», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Министр подтвердила, что имеется в виду петиция в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Британова и его экс-заместителя Олжаса Абишева


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