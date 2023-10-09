Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала предложение о введении ограничения на вождение авто для незастрахованных в ОСМС казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Министерство здравоохранения изучив лучшие опыты стран это предложение вносит. Это не принятое решение, это разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется и три миллиона человек остается вне системы. Это чревато тем, что люди не могут получить полностью медицинскую помощь, - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вместе с тем глава минздрава уточнила, что на сегодня законодательством запрещены эти ограничения.

- На сегодняшний день закон запрещает вести какие-то ограничения, поэтому этот вопрос мы будем обсуждать. Может быть, если мы охватим (население) всеобщим декларированием доходов, если бюджет возьмет на себя то население, которое находится, скажем, без работы и являются бедными, что не могут охватить, тогда надобности не будет, - пояснила Ажар Гиният.

Ранее она заявила, что в настоящее время финансовая система ОСМС не способна справиться с растущими затратами и предложила ввести ограничения на вождение авто для незастрахованных в ОСМС казахстанцев.