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    15:01, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Ажар Гиният прокомментировала предложение о введении ограничения на вождение авто для незастрахованных в ОСМС

    минздрав
    Фото: пресс-служба Минздрава РК

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала предложение о введении ограничения на вождение авто для незастрахованных в ОСМС казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Министерство здравоохранения изучив лучшие опыты стран это предложение вносит. Это не принятое решение, это разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется и три миллиона человек остается вне системы. Это чревато тем, что люди не могут получить полностью медицинскую помощь, - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Вместе с тем глава минздрава уточнила, что на сегодня законодательством запрещены эти ограничения.

    - На сегодняшний день закон запрещает вести какие-то ограничения, поэтому этот вопрос мы будем обсуждать. Может быть, если мы охватим (население) всеобщим декларированием доходов, если бюджет возьмет на себя то население, которое находится, скажем, без работы и являются бедными, что не могут охватить, тогда надобности не будет, - пояснила Ажар Гиният.

    Ранее она заявила, что в настоящее время финансовая система ОСМС не способна справиться с растущими затратами и предложила ввести ограничения на вождение авто для незастрахованных в ОСМС казахстанцев.

    Теги:
    ОСМС Правительство РК Медстрахование Минздрав РК Ажар Гиният
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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