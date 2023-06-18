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    19:24, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният обратилась с поздравлением к медицинским работникам страны накануне профессионального праздника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    В числе важнейших достижений всей сферы здравоохранения она отметила рост средней продолжительности жизни казахстанцев, которая впервые в истории составила 74,4 года.

    «При поддержке Главы государства реализуется Национальный проект, строится более 600 медицинских объектов, готовятся кадры и внедряются современные технологии. Это безусловно станет мощным вкладом в развитие и возрождение аула», - подчеркнула Ажар Гиният.

    Министр особо отметила большой труд медицинских работников на селе, также подчеркнула важную роль коллег из амбулаторно-поликлинической системы. Благодаря их каждодневной кропотливой работе население обеспечивается лекарствами, проводятся профилактические осмотры, пациенты получают необходимые консультации и поддержку для дальнейшего лечения.

    А.Гиният дала высокую оценку работе службы охраны здоровья матери и ребенка, за которым стоит тысячи спасенных жизней детей и матерей.

    «Сегодня мы, уважаемые коллеги, несем прямую ответственность за реализацию целей Главы государства и за то, чтобы жизнь наших граждан была здоровой, качественной и долгой. Быть врачом или медицинским работником – это гордость и честь! Будем гордостью нашего народа, страны! Выражаю искреннюю благодарность всем медицинским работникам и ветеранам отрасли за неоценимый вклад в защиту здоровья населения», - обратилась к коллегам глава Минздрава.


    Теги:
    Минздрав РК День медицинского работника Здравоохранение
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