14 Июня 2022 11:50

Ажар Гиният ответила на критику Счетного Комитета по вопросам кадрового обеспечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 20 тыс. врачей разных специальностей, более 4,5 тыс. бакалавров, магистрантов, докторантов удалось подготовить для системы здравоохранения в рамках действующих бюджетных программ, отметила в своем выступлении министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Счетного комитета по итогам аудиторских мероприятий в сфере здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Так, по словам главы Минздрава, за последний период смогли повысить квалификацию более 29 тыс. врачей и медицинских сестер. Кроме того, за период 2019-2021 годов по решению Министерства была увеличена стипендия студентам медицинских ВУЗов. Кроме того, впервые за 10 лет была пересмотрена в сторону увеличения стоимость государственных грантов.

Данные меры способствовали развитию медицинского образования в стране, подчеркнула А. Гиният.

По данным ведомства, в области медицинской науки за три года в рамках реализации данных бюджетных программ отмечается рост патентной активности организаций медицинской науки и медицинских ВУЗов на 15 %. За последние три года были одобрены к применению 63 инновационных технологий диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

Отмечается рост количества статей, публикуемых ежегодно в индексируемых зарубежных изданиях, на 46 %. При этом, доля публикаций в высокорейтинговых журналах возросла с 25 до 50 %.

Министр отметила рост всех ключевых показателей конкурентоспособности научной и инновационной деятельности, который позволил обеспечить вхождение казахстанских медицинских ВУЗов в авторитетные глобальные рейтинги университетов.

Так, например, Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова вошел в ТОП-200 рейтинга развивающихся стран Европы и центральной Азии QS и занял 146-е место.

Министр напомнила, что в суровые дни борьбы с пандемией коронавирусной инфекции преподавательский состав казахстанских вузов, интерны, резиденты стояли плечом к плечу с врачами практического здравоохранения, спасая жизни людей, и в тот период реализация этих программ продолжалась.

«При этом часть замечаний, отмеченных в аудиторском отчете, была устранена в период работы аудиторов. Вместе с тем, имеются определенные замечания и недостатки, которые были Министерством приняты в работу. Мы всегда готовы проводить качественный анализ системы здравоохранения для дальнейшего прогресса в работе данной сферы», - заключила глава Министерства здравоохранения.