Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Избрание председателем партии «Нур Отан» Касым-Жомарта Токаева на внеочередном съезде партии расценивается как ожидаемое событие, и можно уверенно сказать, что транзит власти в Казахстане завершен. Такое мнение выразил бывший руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики, политический обозреватель Фархад Мамедов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя данное событие, политолог выделяет два важных аспекта.

«Во-первых, следует отметить, что соблюден принцип преемственности. В частности, бывший председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Наряду с этим, и действующий Президент РК отметил роль Н. Назарбаева в становлении государственности Казахстана. То есть, элемент преемственности был соблюден, и это очень важно», - отметил он.

По словам Фархада Мамедова, второй момент, который «проскользнул красной линией», отмечался в течение всего выступления Касым-Жомарта Токаева и заключался в том, что он требует переформатирования всей партийной структуры, более активной позиции – быть ближе к народу, быть в авангарде процессов, становиться транслятором ожиданий населения, отойти от популизма и заниматься конкретными делами.

«Глава государства обозначил, что в конце года будет рассматривать вопрос о целесообразности своего председательства в партии. Указанное демонстрирует, что он предоставил партийным структурам конкретный период, в ходе которого они должны реализовать те пункты, которые он обозначил выше. Это очень важный элемент, потому что Касым-Жомарт Токаев дал понять, что он не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде. От этого будет зависеть решение в конце года - остается ли он в партии, делить ли с ней, так сказать, свой рейтинг или же выходить из нее, после чего происходит переформатирование всей политической системы страны», - добавил политический обозреватель.

Эксперт убежден, что это также определенный анонс о выборах в Парламент, которые, скорее всего, будут намечены на следующий год.

«Период, отведенный на переформатирование партии, будет играть важную роль для партийных функционеров, в контексте реализации установок Президента. То есть, такого отношения, что только изменился руководитель партийной структуры и жизнь будет такой же, как и была - этого нет», - резюмировал спикер.

По мнению Фархада Мамедова, об этом, в принципе, очень красноречиво говорят упреки К.-Ж.Токаева в адрес деятельности правящей партии, в том числе и критика о том, что в период кризиса партия не выполнила свои основные функции.



