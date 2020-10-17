Азербайджанские города подверглись ракетному обстрелу

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В ночь с 16 на 17 октября около 01:00 часов ракетным обстрелам подверглись азербайджанские города Гянджа и Мингячевир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате обстрелов в Гяндже погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения, а также разрушено около двух десятков домов. Предварительно удар был нанесен баллистическими ракетами СКАД (Р-17).

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении.

Вооруженные силы Армении отрицают свою причастность к данному обстрелу. Пресс-секретарь Минобороны Армении Ш.Степанян написала на своей странице в сети Facebook, что с территории Армении или со стороны Вооруженных сил Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось.

Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха началась 27 сентября. Ведутся полномасштабные боевые действия. В Азербайджане и Армении было объявлено военное положение. В результате состоявшихся по инициативе российской стороны консультаций в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.