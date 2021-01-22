Азербайджанские деятели награждены медалями и почетными грамотами ТЮРКСОЙ «Абай 175 лет»

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Азербайджане состоялась презентация арт-альбома «Читая Абая», куда вошли работы художников тюркских стран по мотивам произведений великого казахского поэта и мыслителя. Альбом выпущен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в рамках Года Абая, объявленного в честь 175-летия со дня его рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В презентации приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, вице-президент Республиканского общества дружбы Азербайджан - Казахстан Эльдар Исмаилов, представители научных и творческих кругов Азербайджана.

Выступая перед участниками встречи, Д. Касеинов подчеркнул, что Абай, являясь народным поэтом, мыслителем и основателем казахской национальной литературы, оставил богатое наследие не только Казахстану, но и всему тюркскому миру. Его стихи и мудрые изречения отражают богатство культуры и духовность всех братских народов.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения памятных медалей «Абай 175 лет» и почетных грамот лицам, внесшим вклад в популяризацию имени и наследия великого казахского поэта. Наград были удостоены руководитель Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая при Бакинском государственном университете (БГУ) Фатима Дурсунова, заведующий кафедрой тюркологии БГУ Рамиз Аскаров, журналист-публицист Аида Эйвазова, писатель Нариман Абдулрахманлы, профессор кафедры литературы Азербайджанского государственного педагогического университета Эльман Гулиев, профессор кафедры тюркологии БГУ Фируза Агаева.

Гостям был показан документальный ролик о жизни и творчестве великого Абая, предложены традиционные казахские угощения.

Напомним, в 2020 году Казахстан праздновал 175-летие великого поэта, писателя, мыслителя Абая. 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.