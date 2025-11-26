Азербайджан вводит взносы по ОМС для занятых в неформальном секторе

Согласно изменениям, все лица, работающие и получающие доход в неформальном секторе, должны ежемесячно уплачивать страховой взнос в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере около 16 манатов (около $10). За просрочку предусмотрен штраф в 10% от суммы платежа.

Под новые правила попадают работники сельского хозяйства, ремесленники, лица, предоставляющие услуги без оформления договора, а также индивидуальные предприниматели, которые фактически ведут деятельность, но не зарегистрированы официально.

При этом взносы за граждан, официально признанных безработными и получающих государственную социальную помощь, как и ранее, оплачивает государство. Для них условия остаются без изменений.

Законодатели отмечают, что цель нововведений — расширить охват системой обязательного медстрахования, обеспечить равный доступ к медицинским услугам и стимулировать официальное трудоустройство в стране.

СМИ сообщают, что в настоящее время в стране в официально действующих организациях сотрудник платит 2% от заработной платы, а работодатель — еще 2% в фонд обязательного медицинского страхования. Для неработающих граждан предлагается фиксированная ставка в 16 манатов, что составляет 4% от минимальной заработной платы (400 манатов).

Ранее сообщалось, что свыше 1 млн казахстанцев дополнительно охватят системой ОСМС к 2026 году.



